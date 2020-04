Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-ATM compensarà als usuaris que no hagin pogut utilitzar el seu títol de transport.

Una vegada finalitzi l'emergència, les autoritats del transport metropolità (ATM) territorials, establiran els mecanismes de compensació dels títols de viatge que no s'hagin pogut utilitzar i que estiguin caducats. També es realitzaran els bescanvis dels títols defectuosos durant l'estat d'emergència, afirma l'ATM.

Parlem amb Manel Ferri, membre de la plataforma per a la promoció del transport públic, "Aquí l'important és reconèixer la situació i no amagar el tema. Les targetes s'han de guardar per a demanar aquesta compensació" explica Manel "Encara no sabem com es realitzarà, ho veurem quan passi tota aquesta situació".

El confinament de gran part de la població pel coronavirus, concretat en la suspensió de tota l'activitat escolar i acadèmica, la cancel·lació de molts espectacles i altres activitats i esdeveniments i moltes empreses fent teletreball, ha portat a la reducció de la mobilitat, que era l'efecte que buscava el Govern per intentar tallar la transmissió del coronavirus.

-Dr. Jaume Heredia, Hospital d'Olot, "sembla que es comença a veure la llum al final del túnel".

Les comarques de Girona han registrat deu defuncions més per coronavirus les últimes 24 hores. Amb aquestes, ja són 167 les morts provocades per aquesta malaltia. A més, s'han detectat 123 contagis per SARS-CoV-2 fet que situa el nombre de persones que han contret el virus en 1.731 casos, segons ha informat el Departament de Salut. D'aquests, 654 estan ingressats i 105 es troben en estat greu en diferents centres de la Regió Sanitària de Girona. Les altes continuen creixent i se n'han donat 32 aquest diumenge. Això fa que 440 persones ja estiguin fora dels diferents hospitals perquè, o bé han superat la malaltia, o poden seguir curant-se des de casa.