Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlar d'aquests temes:

-Prop d'un miler de consultes a l'Agència Catalana de Consum pel coronavirus.

L'Agència Catalana de Consum (ACC) ha atès durant el mes de març 942 consultes relacions amb afectacions derivades de la crisi del coronavirus, una xifra que suposa el 27,34% del total de peticions fetes, que han arribat a les 3.444. La meitat de les consultes a l'ACC són per afectacions en el transport, principalment cancel·lacions aèries. El 33% són per altres serveis afectats com viatges, activitats culturals o d'oci, esportives o educatives, mentre que l'11,15% tenen a veure amb la restauració i els allotjaments turístics. Des de la declaració de l'estat de l'alarma, l'ACC atén totes les consultes per via telemàtica.

-¿Qué hacer si tenemos dudas sobre el motivo de la muerte de un familiar en una residencia?

La Generalitat de Catalunya ha reconocido que las cosas no se han hecho bien en las residencias de mayores, 511 fallecido y más de 1.000 contagiados.

"La Generalitat de Catalunya se ha preocupado en hacer un documento en el que a las personas de 75 años que necesiten ser entubadas no se les haga, luego han dicho que lo dejan a criterio médico. Esto no debe ser así, que no dejen esa responsabilidad al médico cuando están diciendo que no se les preste la ayuda que necesitan." nos dice la presidenta de la asociación del paciente.

"Si le dicen que su ser querido ha fallecido de Coronavirus y tiene dudas pidan la prueba de laboratorio para confirmar que ha fallecido del virus." Si no le hubieran hecho la prueba y hubiera fallecido en hospital o residencia, sin que existieran patologías previas y fallece hacer lo mismo .

Si la prueba hubiera sido negativa denuncie. Si fallece una persona y tienen dudas pidan una autopsia judicial en el juzgado de Guardia de su localidad.

“nosotros lo que estamos recomendando es que los familiares tengan información directa y veraz de sus familiares” comenta Carmen Flores, presidenta de la asociación defensor del paciente, “si sospechan que su ser querido ha fallecido por coronavirus, que exijan una prueba de laboratorio” nos dice Carmen.