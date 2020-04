Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-¿Cómo tienes que limpiar tu casa para evitar contagios por coronavirus?.

El Consejo General de Enfermería ha lanzado una infografía y un vídeo animado en el que se explica cómo hay que realizar la limpieza de una casa que tenga una persona infectada por el coronavirus, en los que destaca la importancia de limpiarla con lejía, agua y con guantes y bayetas desechables.

La desinfección de las distintas habitaciones de la casa en esta situación es uno de los grandes retos a los que se enfrentan estas personas. Resulta imprescindible que la población conozca estos consejos porque, gracias a ellos, evitaremos nuevos contagios de los familiares que viven cerca de los afectados. Ayudar y prevenir las infecciones es una de las principales labores de las enfermeras y con este material buscamos que todos los españoles sepan cómo actuar ante un caso así”, ha explicado Guadalupe Fontán, del Consejo General de Enfermería.

En concreto, los enfermeros recuerdan que se debe disponer de una disolución de lejía en la que haya 20 centilitros por cada litro de agua. Además, en las zonas donde esté el paciente se deben utilizar bayetas, papel y guantes desechables si fuera posible o, si no se puede, exclusivos para la desinfección de esas zonas.

-La corba del coronavirus es troba en fase "d'estabilització".

Hem partat sobre aquest tema i d'altres amb el dr. Benito Almirante, cap del servei de medicina preventiva i epidemiològica de l'hospital de la Vall d'Hebrón, "el que podria corroborar és que els pacients a l'hospital s'estan estabilitzant" ens diu el doctor, i conforme a l'afectació per edat "Tothom pot sobreviure al coronavirus independent de la seva edat" explica "aquesta malaltia es dóna en totes les franges d'edat, és evident que si tenen alguna malaltia de base la cosa es pot agreujar"

La gent jove, tot i si estar afectats, ho estan molt menys " a pesar que la gent jove no tenen efectes tan greus però sí que ho poden contagiar. En cap moment hem rebut cap document oficial de cap part on es digui que l'edat sigui un factor de risc, si ara arriba una persona que tingui 85 anys amb un infart fem exactament la mateixa valoració que si vingués amb un coronavirus" continua " el problema no és l'edat, insisteixo, són les malalties de base que es puguin tenir"

Però, i la protecció dels professionals? "Ara com ara tots els treballadors tenen els *EPIs que necessiten per al treball que estan fent" "S'està investigant si la meteorologia, la temperatura, té un efecte en el contagi. Sembla que les temperatures entre 0 i 10 graus és la ideal perquè el virus es propagui"