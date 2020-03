Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-Comença una vaga de lloguers des de demà 1 d'abril.

Més de 200 associacions han convocat una vaga de pagament de lloguer a partir de l'1 d'abril davant "l'abandonament governamental de les arrendatàries afectades per la crisis del coronavirus". Segons els convocants, entre els quals hi ha el Sindicat de Llogateres, en els darrers dies les entitats han rebut més de 8.000 correus electrònics explicant que no podrien assumir aquesta despesa. A la vaga hi estan cridades les famílies, petits comerciants i autònoms afectats per la crisi el coronavirus, que ha obligat a aturar l'activitat econòmica no essencial. "Si no cobrem, no paguem. Si l'economia productiva es para, l'economia rendista també", argumenten les entitats amb l'objectiu de donar una "resposta col·lectiva" per part dels afectats.

-La corba de Catalunya perd pendent respecte a la d'Espanya i que baixaran els casos aquesta setmana.

La corba de Catalunya perd pendent i s'està desviant lleugerament d'Espanya. Preveu que el nombre de casos començarà a baixar aquesta setmana, i que les UCI tindran oxigen en 10 dies. "Tot són molt bones notícies. Comencem a controlar una miqueta la transmissió, encara que hi ha molts casos i molts greus".

Hem parlat amb el dr. Benito Almirante, Cap del servei de malalties infeccioses de l'hospital de la Vall d'Hebrón, "estem en la part més alta de l'epidèmia si s'ha de jutjar per les dades de què disposem." diu el doctor "El confinament, des del punt de vista científic, té un efecte molt beneficiós i necessita una o dues setmanes més, el descens de la corba serà gradual i la prudència aconsellarà seguir amb un control de confinament." explica.

Només s'han detectat un 4% dels contagis, el que vol dir que hi ha uns 350.000 positius a Catalunya. "Que també és bo perquè és gent immunitzada", ha afegit. També millora, al seu parer, la situació a la Conca d'Òdena, "que va revertint, està igual que la resta de Catalunya i ha tornat a la línia normal".