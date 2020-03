Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-Quins tractaments s'estan utilitzant per a lluitar contra el coronavirus?.

L'hospital de Can Ruti està assajant medicaments per a frenar el contagi del coronavirus. Qui vulgui participar pot acudir a la web habilitada sobre aquest tema www.estudicovid19.org

El dr. Josep Morera és pneumòleg "hi ha més de 200 estudis en marxa a tot el món, nosaltres hem volgut cridar l'atenció sobre la hidroxicoloquina per a impedir que el virus entre en la cèl·lula" ens diu "el virus acaba realitzant un atac als pulmons en la segona setmana que pot ser de major o menor grau".

Que la infecció del coronavirus produeixi símptomes lleus o una pneumònia greu depèn de la resposta immunitària de cada pacient, un sistema defensiu basat en l'acció coordinada i específica de cèl·lules de desenes de tipus diferents.

-Amics de la Gent Gran impulsa una campanya per incentivar les trucades durant l'aïllament pel coronavirus.

La fundació Amics de la Gent Gran ha llençat una campanya que vol incentivar les trucades telefòniques a persones grans per "minimitzar l'aïllament" durant la pandèmia del coronavirus. Sota el títol 'Aquest aïllament el superem amb les persones grans, #TrucadesContraelSilenci', la iniciativa pretén mobilitzar, sensibilitzar i informar la societat sobre les conseqüències que pateix la gent gran durant el confinament. Segons han explicat en una nota de premsa, la fundació ha posat en marxa un espai web amb recursos i canals per compartir missatges de suport amb la gent gran i conèixer situacions d'alta vulnerabilitat i aïllament social per poder orientar-los. També s'inclou una guia amb pautes per com realitzar les trucades durant la crisi.

-Les associacions de la gent gran demanen ajuda contra el coronavirus.

Diverses entitats en defensa dels drets de la gent gran han signat un manifest a través del qual reclamen a totes les administracions una atenció sanitària completa per al col·lectiu en l'actual situació de crisi sanitària. Les organitzacions signants han posat de manifest que la gent gran és un col·lectiu d'"alt risc" de contagi del coronavirus i per això han reclamat implantar "immediatament" els protocols adients per donar una atenció sanitària completa i eficient "optimitzant recursos". Han reclamat també proporcionar tots els recursos professionals i tècnics necessaris per afrontar la situació, així com equips de protecció individual "imprescindibles" per als treballadors, familiars, entorn de la persona malalta i la mateixa persona.