Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat de tot això:

-Com funciona el model de declaració d’autoresponsabilitat?

La conselleria d'Interior ha activat un "certificat d'autoresponsabilitat" per als desplaçaments que servirà perquè els Mossos facilitin el pas més ràpidament. El document es podrà descarregar d'Interne i es efectiu a partir de les 00:00 hores d'aquest passat dilluns, i està inspirat en el model que es du a terme a França. "Confiem en les persones, és un exercici de confiança amb la ciutadania". La gent pot explicar a la declaració autoresponsable el motiu del seu desplaçament.

Aquest "certificat autoresponsable" és "recomanable" però no pas una "obligació". L'objectiu és que la ciutadania pugui explicar el motiu del seu desplaçament, i que els agents podran comprovar si s'ajusta o no a realitat i als casos legals permesos davant l'actual situació de crisi sanitària pel coronavirus. Si no, seran sancionats amb multes que van dels 100 als 600.000 euros en aplicació de la 'llei mordassa'.

-3910 professionals sanitaris de tota Espanya estan contagiats pel coronavirus.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha tornat a reclamar al Ministeri de Sanitat que doni una solució urgent al greu problema de falta de material de protecció que sofreixen les infermeres i infermers a l'hora d'atendre i cuidar a les persones i altres professionals sanitaris afectats pel coronavirus.

La situació que es viu en els centres sanitaris de tot l'Estat, tant d'Atenció Especialitzada com d'Atenció Primària, i altres centres soci sanitaris, com a residències d'avis, i continua constatant importants problemes de desproveïment dels diferents elements que configuren els equips de protecció individual (EPIs), com a màscares, guants o bates.

-Un grup de voluntàries de Sant Feliu de Guíxols confecciona 1.000 mascaretes en un matí.

Un grup de voluntàries de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha confeccionat 1.000 mascaretes en un sol matí. La impulsora d'aquesta iniciativa, Conchi Morales, ja ha aconseguit mobilitzar "milers i milers" de persones que volen col·laborar-hi, però necessiten més tela per seguir cosint-ne. Al principi, en van fer 2.000 de roba de cotó que serveix "com un filtre més" de les mascaretes d'un sol ús. Ara, però, han trobat un tipus de "teixit quirúrgic" que, segons Morales, va "perfecte per a sanitaris" ja que poden utilitzar-la directament i posteriorment rentar-la. Per això, Conchi Morales ha fet una crida perquè empreses i particulars donin aquestes teles i puguin seguir cosint més mascaretes.