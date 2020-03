Avui, primer dia de la primavera 2020, hem parlat d'aquests temes.

-El sector català de la discapacitat demana mesures especials per protegir el col·lectiu davant la COVID-19.

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa del col·lectiu a Catalunya, vol alertar de la desprotecció de les persones amb discapacitat i les seves famílies en la gestió de la pandèmia de la COVID-19, tot i ser un col·lectiu especialment vulnerable i amb major risc de contagi que la població general. Davant la incertesa de la durada de l’actual situació, i sense haver arribat al pic de la pandèmia al nostre país, cal que les autoritats sanitàries i de protecció social adeqüin les seves actuacions a les necessitats de les persones amb discapacitat.

-El banc d'aliments continuarà la seva labor durant l'estat d'alarma.

Davant la situació excepcional que estem vivint arran de la propagació del COVID-19 i de les mesures preses per part dels corresponents governs, el Banc dels Aliments ha pres les següent decisions:

Continuar la distribució d’aliments bàsica a totes aquelles entitats i serveis socials que ho demanin.

Amb aquesta decisió es pretén evitar que es deixin de subministrar aliments bàsics a les famílies en situació de vulnerabilitat. Les entitats de distribució continuaran distribuint aliments. Aquestes entitats podran assumir la totalitat dels usuaris ja que són les que tenen un volum més alt. A les comarques el repartiment està garantit. També es garanteix el subministrament en aquells centres que atenguin usuaris en les seves pròpies instal·lacions. Tant el Banc com les entitats prendran les mesures oportunes de prevenció per no posar en risc usuaris, voluntaris i personal.

-Com podem afrontar la por provocada per aquesta crisi?

A Herrera en COPE Catalunya hem parlat amb la psicòloga Julia Pascual, experta en teràpia breu estratègica, sobre la por que està provocant aquesta crisi sanitària.

La por és una emoció bàsica que enfront d'aquesta situació hem de tenir-la més activada per a estar més alerta. Com la por és una emoció amb símptomes físics desagradables solem aplicar solucions per a no haver-lo d'en comptes de reduir i eliminar la por el poden acabar convertint en ansietat o pànic. “És el que els terapeutes breus estratègics diem solucions intentades disfuncionals” que creen i mantenen el cercle viciós del parany psicològic. “Basant-me en aquest concepte us explico els consells psicològics per a afrontar la por del coronavirus.” Diu Julia.