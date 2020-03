Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem tractart aquests temes. Tots pròxims a tu.

-Pinter dóna 14.000 màscares a hospitals, guàrdia urbana de Barberà i fundació ATENDIS de Sabadell

L'alta demanda de material sanitari, sobretot màscares, fa que aquest escassegi. L'especulació amb les màscares, que s'ha convertit en producte d'avantguarda per a acte-protegir-se contra el *coronavirus, ha fet que gairebé estiguin esgotades allà on més es necessiten.

Pinter, empresa dedicada a la pintura des de 1978, conscient del problema ha repartit 14.000 màscares entre diferents hospitals, guàrdia urbana de Bàrbera i en la fundació ATENDIS de Sabadell.

“no sols hem repartit en hospitals, si no en centres més petits com a associacions de minusvàlids i de nens” comenta Carlos Rodríguez, gerent de Pinter.

-CCOO adverteix que residències de gent gran no tenen la informació sobre el procediment pel coronavirus

La Federació de Sanitat de CCOO ha denunciat que hi ha residències que no han adaptat encara la informació sobre els procediments pel coronavirus, es tracta d'una situació "força generalitzada" i són "pocs" els casos de direccions de residències que han adaptat a la realitat del centre els protocols sobre com atendre sospites o casos de covid-19 i altres procediments relacionats amb la pandèmia.

El sindicat també ha tingut coneixement que en algunes residències falten equips de protecció individual (EPI) per eventuals casos o sospites de coronavirus.

-La FeSP-UGT de Catalunya exigeix que el personal sanitari disposi del material necessari per protegir-se

La FeSP-UGT de Catalunya ha fet arribar una carta a la consellera de Salut, Alba Vergés, i al Ministre de Sanitat, Salvador Illa, per exigir les mesures necessàries per garantir la seguretat dels treballadors i les treballadores.

Els treballadors i les treballadores de la sanitat, que estan en contacte amb persones que han donat positiu en Covid-19, no tenen prou material per protegir-se. A diferents centres de treball manquen mascaretes sanitàries, equips de protecció, ulleres, guants, gels desinfectants, etc. Hem detectat que en determinats centres assistencials, hospitals, sociosanitaris, emergències mèdiques, transport sanitari, residències, etc, no disposen del materials per preservar la seva salut, i que en altres no són coneixedors dels protocols d’actuació.