HERRERA COPE CAT I ANDORRA 2 MARZO

Avui a HERRERA COPE CATALUNYA i ANDORRA ;

* Les residencies privades d avis contra un decret que obligarà a tancar uns 250 centres.

* Les assegurances privades de Salut no cobreixen el coronavirus per ser "potencial pandemia".

*Els 7 errors que comets quan rentes el cotxe

*Foment del Treball inicia avui la campanya "Prou de pujar impostos a Catalunya"

Històries pròximes i actuals de Catalunya que segur que no t'han deixat indiferent. Si vols recuperar alguna de les entrevistes només has de visitar, com estàs fent ara, cada dia de dilluns a divendres, a qualsevol hora del dia, aquesta pàgina (Emissora Cope Barcelona/notícies/ Herrera a Cope Catalunya i Andorra o Migdia Cope Catalunya i Andorra).

Trobaràs aquell personatge protagonista de l'actualitat, aquell cantant que t'agrada, aquell escriptor que t'enamora amb els seus llibres o tot tipus d'entrevistes que t'acostaran a la teva realitat més pròxima. Recorda que està pàgina et permet reviure tot allò que et vas perdre dels teus espais radiofònics favorits de Cope Catalunya i Andorra.