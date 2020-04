Experts alerten que hi podria haver gent "passant l'infart a casa per por a trucar el 112 o ser ingressats"

Diversos experts han alertat que hi podria haver gent que estigués passant un infart a casa seva "per por a trucar el 112 o ser ingressats" per la crisi del coronavirus. En una carta signada per tots els Caps de Servei de Cardiologia, Responsables d'Hemodinàmica i Responsables d'Unitat Coronària de centres catalans, han apuntat que les malaltes cardiovasculars són la principal causa de mort a Catalunya i demanen que "no s'abandoni com si haguessin desaparegut d'un dia a l'altre". En aquest sentit, avisen que alguns infarts arriben "massa tard i amb complicacions greus" als hospitals. Els experts recorden que els hospitals "segueixen preparats" per atendre malalties cardiovasculars agudes "amb el mateix nivell d'excel·lència de sempre".

Hem parlat amb el doctor Josep María Puig, secretari general de Metges de Catalunya “el missatge és clar, els hospitals estan perfectament preparats per a separar malalts contagiosos dels quals sofreixen altres patologies, ara mateix les urgències no estan col·lapsades. No cal tenir por de contagiar-se perquè són circuits diferents”. explica.

Conforme a la saturació burocràtica ens diu “aquí és on tenim problemes, la burocràcia per a realitzar les baixes no està sent àgil. I els CAPS" explica “els CAPS continuen funcionant, hi ha alguns que poden estar tancats però és una qüestió d'optimització de recursos, l'atenció primària són els professionals que estan en primera línia, un percentatge important d'aquests metges estan contagiats”

Algunes de les complicacions com són la mort sobtada, la ruptura cardíaca o un infart extens que deixa el cor pràcticament sense força per a bategar s'havien aconseguit reduir "de forma molt significativa" amb la posada en marxa del Codi Infart a Catalunya fa 10 anys. "No podem permetre tirar 10 anys enrere i despullar un Codi Infart que ha salvat tantes vides", alerten.

A més, han apuntat que en relació al descens del nombre de pacients d'infart també es deu a què el confinament manté a la població "bastant immòbil" i, per tant, permet que les artèries coronàries estiguin "menys estressades".