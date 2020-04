La corba del coronavirus es troba en fase "d'estabilització"

Un equip de matemàtics i estadístics de la UAB, de la Humboldt-Universität zu Berlin i de la UPC, està desenvolupant un model per estimar el nombre real de nous casos diaris de persones infectades per coronavirus. Es basa en un mètode que un equip d'investigadors de la universitat catalana va desenvolupar l'any 2016 i que analitza les dades subrepresentades en les estadístiques. Segons els investigadors el sistema permet incloure els malalts asimptomàtics o lleus que no es registren oficialment i "dona una imatge més realista de la pandèmia a temps real". També aporta dades més precises sobre les taxes de mortalitat reals o el nombre bàsic de reproducció. L'anàlisi està pensat per ser fàcilment reproduïble amb dades d'altres països.

Els responsables d'aquest model assenyalen que les dades oficials amb què treballa el govern espanyol "es basen en números que reflecteixen aquells casos més greus" i adverteixen que es desconeixen "aquells altres asimptomàtics i lleus que també contribueixen a l'expansió de la pandèmia".

Hem partat sobre aquest tema i d'altres amb el dr. Benito Almirante, cap del servei de medicina preventiva i epidemiològica de l'hospital de la Vall d'Hebrón, "el que podria corroborar és que els pacients a l'hospital s'estan estabilitzant" ens diu el doctor, i conforme a l'afectació per edat "Tothom pot sobreviure al coronavirus independent de la seva edat" explica "aquesta malaltia es dóna en totes les franges d'edat, és evident que si tenen alguna malaltia de base la cosa es pot agreujar"

La gent jove, tot i si estar afectats, ho estan molt menys " a pesar que la gent jove no tenen efectes tan greus però sí que ho poden contagiar. En cap moment hem rebut cap document oficial de cap part on es digui que l'edat sigui un factor de risc, si ara arriba una persona que tingui 85 anys amb un infart fem exactament la mateixa valoració que si vingués amb un coronavirus" continua " el problema no és l'edat, insisteixo, són les malalties de base que es puguin tenir"

Però, i la protecció dels professionals? "Ara com ara tots els treballadors tenen els *EPIs que necessiten per al treball que estan fent" "S'està investigant si la meteorologia, la temperatura, té un efecte en el contagi. Sembla que les temperatures entre 0 i 10 graus és la ideal perquè el virus es propagui"