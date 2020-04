La coordinadora de residències veu imprudent el trasllat dels avis a casa

La portaveu de la Coordinadora Residències 5+1, María José Carcelén, ha criticat durament la mesura de la Generalitat de deixar que la gent gran de residències sense coronavirus puguin marxar a casa de familiars a passar el confinament.

El coronavirus s'està encebant amb ferotgia en les residències de persones majors. Carcelén afegeix "és una mesura fins i tot cruel, quan en les residències tenim el nivell de contagi que tenim, enviar a les persones majors a casa és arriscar a familiars amb risc o fins i tot a contagiar a la pròpia persona major a contreure el virus" ens diu "llavors si no m'emporto al meu familiar ara a casa sóc una mala persona?. No. Els dolents són els que estan aprovant estàs mesurades".

Carcelén ha dit que no se’ls “faran tests ni als avis ni a les famílies”, de manera que no es podrà saber quines conseqüències pot tenir el trasllat.



Una de les preocupacions és la realitat de les residències. "Les persones que ingressen ara en una residència sol estar molt deteriorades. No hi ha servei mèdic, i, en moltes, no hi ha servei d'infermeria a les nits"

La portaveu diu "és normal que els treballadors tinguin por, estan treballant en una residència sota mínims, tensionats i sense saber qui pot tenir el virus i qui no".

Quant a les morts dels ancians en les residències explica "Les xifres són molt majors del que es diu, moltes persones de les quals moren no se'ls ha fet el test i no se sap si han mort a causa del virus o no" afirma Mª José Carcelén.