Com podem afrontar la por provocada per aquesta crisi?

A Herrera en COPE Catalunya hem parlat amb la psicòloga Julia Pascual, experta en teràpia breu estratègica, sobre la por que està provocant aquesta crisi sanitària.

La por és una emoció bàsica que enfront d'aquesta situació hem de tenir-la més activada per a estar més alerta. Com la por és una emoció amb símptomes físics desagradables solem aplicar solucions per a no haver-lo d'en comptes de reduir i eliminar la por el poden acabar convertint en ansietat o pànic. “És el que els terapeutes breus estratègics diem solucions intentades disfuncionals” que creen i mantenen el cercle viciós del parany psicològic. “Basant-me en aquest concepte us explico els consells psicològics per a afrontar la por del coronavirus.” Diu Julia.

Evitar tant la sobreinformació com la desinformació. Concentra't a saber sobre la malaltia màxim una vegada al dia i, preferiblement, a través de premsa escrita. Com a més ajornis la informació millor, però sense evitar-la a l'extrem. Les persones que intenten voluntàriament no saber del tema han de saber que és una solució que a molt curt termini s'acabarà convertint en un problema. Com que por evitada, por incrementada. Així doncs, estar sobreinformat o intentar estar desinformat contínuament et pot portar a sofrir un quadre d'ansietat.

Evita parlar contínuament del tema. Perquè el pànic genera més pànic.

Atents que intentar no pensar és ja pensar. La gran majoria de la població està caient en aquesta paradoxa. I és que intentar no pensar una cosa és ja pensar-la dues vegades. Així que per a sortir d'aquest parany hauríem d'intentar pensar a pensar per a no pensar. La millor tècnica psicològica enfront d'aquests casos des de la Teràpia Breu Estratègica sol ser la tècnica de la pitjor fantasia (però com només ha de ser realitzada per prescripció psicològica us donaré altres). Una recomanació eficaç, que pot beneficiar a tota la població sense cap contraindicació és la tècnica del “després et penso”. Es tracta que quan us vengen els dubtes (tipus: i si m'he infectat, i si no m'he protegit suficient, i si acabo morint del virus, etc) o pensaments negatius o imatges que us vénen a la ment de manera espontània i us generen angoixa, inseguretat o irritabilitat. Les heu de mirar a la cara, com si els féssiu una foto i els dieu: “Després et penso”, i ho aneu ajornant el més que podeu. Ha de quedar en una foto i no en una pel·lícula. Perquè les persones que es fan moltes pel·lícules al seu cap sobre està afectació vírica són propenses a patir sensacions, símptomes reals d'una malaltia imaginària. Heu d'intentar bloquejar la resposta a aquests dubtes traïdorencs que us poden atacar sense avisar. Perquè si caus a buscar la resposta correcta perquè us reasseguri que en un futur tot anirà bé més us insegurs us sentireu. El futur és incert i acceptar aquesta incertesa és l'única cosa que t'alliberarà del dubte patològic.

Evita l'excés de controls: un excés de control et pot portar al descontrol. El control de certes coses et donarà seguretat, però has de vigilar de no excedir-lo perquè si no acabaràs per tenir por de perdre el control, és a dir, a patir una crisi d'ansietat. O bé, pots acabar controlant tantes coses i cada vegada més que viuràs en una ansietat contínua i obligaràs als teus familiars o amics que facin els mateixos controls i, si no els fan reaccionaràs de manera irritable.



Evita anar contínuament e reiteradament al metge perquè et descartin que no pateixes el virus et portaria a construir-te una hipocondria, una coronacondría. I evitar anar al metge per por de que et diguin que ja el tens o per por de contagiar-te si vas a un centre sanitari podria crear-te una patofobia, que podríem dir coronafobia.



Assumeix petits riscos de la vida. Tenir por és natural i encara que sigui molt incòmode has de permetre que t'acompanyi durant tot el dia com si fos la teva pròpia ombra. Assumir el petit risc de contagi que tenim tots (a pesar que prenguis precaucions de manera saludable), significa acceptar la por. I acceptar-ho i seguir amb la teva vida quotidiana significa tenir coratge.

"En definitiva, els trastorns d'ansietat que més poden patir són: patofobia que l'he anomenat coronafobia", uns altres els pot aguditzar la seva hipocondria o coronacrondría, crisi d'ansietat, i trastorn obsessiu compulsiu. Uns altres poden patir una ansietat més tipus paranoide. Tingues present que el futur és incert i espanta, però no et té perquè paralitzar. Així que si t'està bloquejant o sofreixes demana ajuda psicològica.