Com has d'usar l'ascensor, de manera correcta, en temps de coronavirus?

Una de les qüestions que ve implícita en l'estat d'alarmi és que tant els veïns com el personal que treballa en les comunitats han de guardar una distància mínima d'un metre quan coincideixin en zones comunes com a portals o escales. En el cas dels ascensors, es recomana que es faci un ús individual del mateix per a evitar coincidir amb altres persones en un espai tan petit.

A més, durant la durada del brot epidèmic es recomana extremar les mesures de neteja de l'ascensor, prestant especial atenció als botons de la cabina, porters o vídeoporters automàtics o els passamans de les escales.

A Herrera en COPE Catalunya hem parlat amb Francisco González, president de la federació empresarial espanyola d'ascensors. “Els ascensors no solen ser un problema greu d'higiene però, en aquestes circumstàncies, pujar només seria una de les mesures a prendre per a poder complir amb les mesures de seguretat i higiene, això significarà un major treball i moviment de la màquina però això és secundari en aquests moments” explica Francisco, “s'ha d'usar quan sigui necessari, per exemple, jo viu en un sisè i baix caminant” segueix el president de la FEEA “és important no tocar els botons, prémer-los, per exemple, amb la clau. Si la porta de l'ascensor no és automàtica, obrir-la empenyent amb el colze i si no té força per a fer-ho rentar-se les mans quan arribi a casa”

Les mesures higièniques en aquest cas han de ser molt serioses.

