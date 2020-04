CCOO i UGT reclamen que els centres que no garanteixin protocols de seguretat no puguin reprendre l'activitat

CCOO i UGT han reclamat que tots els centres que no puguin garantir els protocols de seguretat no poden reprendre l'activitat. La vigília del dia previst perquè es reiniciï part de l'activitat laboral a l'Estat, els dos sindicats han considerat que les guies de pràctiques recomanades el govern espanyol, tot i ser "garantistes", són "de difícil aplicació" en la gran part dels centres de treball. En un comunicat recorden, a més, que hi ha un altre factor a tenir en compte com són el desplaçament fins a l'espai i els accessos. En relació als protocols, diversos sectors, com el de l'automoció o la construcció, patronals i sindicats han pactat durant aquest cap de setmana uns protocols de seguretat propis.

Hem parlat amb la Núria Gilgado, secretaria de política sindical de l'UGT Catalunya "caldrà esperar a demà per a tenir una fotografia de la situació. Com a dada dir que han tornat al treball més persones que les que van parar quan es va decretar el confinament total" explica Nuria "des de la UGT diem que aquelles activitats que no puguin garantir la salut i seguretat de les persones no poden seguir. Ens preocupen molt les empreses petites que no tenen una representació sindical per a defensar aquest dret de salut i protecció" afirma.

Però que passa amb el munt d'ERTES aplicats? "també hem denunciat que hi ha empreses que s'estan aprofitant d'aquesta situació d'alarma per a aplicar els ERTES de manera abusiva" conclou Núria.

Els dos sindicats recorden que les empreses han d'adoptar mesures organitzatives i oferir els mitjans necessaris perquè els treballadors es puguin protegir i es garanteixi la distància interpersonal reglamentària. "Ningú pot fer triar als treballadors entre treballar segur o tenir dificultats per mantenir la seva feina".

Sector de l'automoció

El sector de l'automoció ha acordat aquest diumenge un protocol de prevenció de contagis per començar a implementar davant la represa de l'activitat. L'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC), la patronal de concessionaris FACONAUTO i l'Associació Espanyola de Proveïdors d'Automoció (SERNAUTO) han pactat amb els sindicats CCOO i UGT unes normes sanitàries que "garanteixin la seguretat i la salut" dels treballadors.

Les patronals expliquen que tot i que la prioritat és la salut dels treballadors, no poden permetre que "aquest drama humà i sanitari es converteixi, a mitjà termini, en una desgràcia econòmica i social". Així, recorden que l'automoció és "l'únic sector industrial paralitzat" totalment i avisen que el tancament els ha situat en una situació "d'especial debilitat", pel que necessiten recuperar l'activitat.

El protocol inclou controls i comprovacions de temperatura als accessos així com regles per a l'entrada i sortida de treballadors i distàncies de seguretat. També s'hi detallen mesures de protecció i gestió d'espais comuns com la cantina o vestidors i obligacions de neteja i desinfecció d'instal·lacions, així com teletreball en tots els llocs de treball on sigui possible.

Amb les mesures acordades, les patronals creuen que totes les instal·lacions oficials de venda i reparació seran espais "segurs" per al treball. "És un punt de partida constructiu", apunten les patronals, que remarquen que és "un exemple més de la bona interlocució entre empreses i agents socials".

Sector de la construcció

El sector de la construcció ja va pactar el divendres una guia preventiva per la tornada de les obres. Patronals i sindicats van acordar mesures com l'accés per torn als recintes, la jornada continuada, la inclusió de pauses i descansos o el reforç de les mesures d'higiene. A més, també s'inclouen recomanacions com la de mantenir la distància de seguretat o fer servir guants i proteccions respiratòries quan calguin dues persones treballant a menys de dos metres.