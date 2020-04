ATM compensarà als usuaris que no hagin pogut utilitzar el seu títol de transport

Una vegada finalitzi l'emergència, les autoritats del transport metropolità (ATM) territorials, establiran els mecanismes de compensació dels títols de viatge que no s'hagin pogut utilitzar i que estiguin caducats. També es realitzaran els bescanvis dels títols defectuosos durant l'estat d'emergència, afirma l'ATM.

Parlem amb Manel Ferri, membre de la plataforma per a la promoció del transport públic, "Aquí l'important és reconèixer la situació i no amagar el tema. Les targetes s'han de guardar per a demanar aquesta compensació" explica Manel "Encara no sabem com es realitzarà, ho veurem quan passi tota aquesta situació".

El confinament de gran part de la població pel coronavirus, concretat en la suspensió de tota l'activitat escolar i acadèmica, la cancel·lació de molts espectacles i altres activitats i esdeveniments i moltes empreses fent teletreball, ha portat a la reducció de la mobilitat, que era l'efecte que buscava el Govern per intentar tallar la transmissió del coronavirus.

Molts usuaris han començat a queixar-se a les xarxes socials perquè n'han comprat recentment i si estan dues setmanes, o molt més, sense fer els desplaçaments habituals consideren que hauran perdut gran part dels diners que els ha costat la targeta.



Conforme a la resta de títols ens diu "La T-casual té vigència durant més temps i no té sentit la compensació així que les compensacions es faran sobre la T-jove i la T-Usual"



Des del dia 2 el transport és gratuït per als treballadors essencials "suposem que això s'ampliarà en funció de les coses, no sabem si es farà o no, però sens dubte és una acció d'empatia envers els treballadors que estan en primera línia"