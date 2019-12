Zinedine Zidane ja ha parlat abans del clàssic, en una roda de premsa aquest matí a Madrid i ha intentat treure ferro a la situació. El tècnic del Real Madrid no espera problemes i confirma que els dos equips sortiran junts des de l'hotel de concentració on coincidiran, el Sofia. El desplaçament dels dos equips cap a l'Estadi, a només 500 metres, facilitarà les tasques de les forces de seguretat. Està previst que arribin al Camp Nou dues hores abans del partit que comença a les 20.00h.

La convocatòria de Tsunami Democràtic està prevista per les 16.00h, però els protagonistes del partit ja estaran a aquella hora dintre del cercle de seguretat previst, en el Hotel Sofia.

Avui dimarts tindrà lloc una reunió entre Mossos i FC Barcelona per ultimar els detalls de la seguretat. També es celebrarà aquesta tarda una Junta directiva per parlar sobre els detalls d'aquest desplegament.

El Barça ha confirmat que l'equip variarà la rutina habitual en dies de partit i es concentrarà a l'Hotel Sofia. Serà aquest dimecres a les 12.30 i allà coincidirà amb el Real Madrid, que té previst volar a Barcelona el mateix dimecres a les 10.30 del matí. Per tant, l'equip blanc arribarà al mateix hotel cap a la mateixa hora en el que seria una concentració conjunta històrica.

Com és habitual, la prèvia del FC Barcelona s'ha planificat per aquesta tarda. L'entrenador Ernesto Valverde parlarà en roda de premsa a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a les 17.00h, una hora abans que l'equip salti a la gespa per realitzar l'últim entrenament abans del clàssic. Sense Dembélé, ni Arthur, sembla que l'onze inicial pel clàssic presenta pocs dubtes. Potser saber si Sergi Roberto reforçarà el mig del camp o si Valverde seguirà confiant en el recuperat Rakitic.

Marc Márquez farà la sacada d'horor abans del partit. El mosaic no tindrà cap lema, només els colors del club.