Zenden en Esports COPE: "Siguiendo de esta manera, parece que Ronald tiene los días contados"

El exjugador holandés del Barça Boudewijn Zenden ha analizado en Esports COPE la situación que ha vivido Ronald Koeman hasta decidirse su ratificación como entrenador del Barça "fue muy raro. Esta forma de continuar la colaboración mete todavía más presión al equipo y a Ronald. Parece que sus días ya están contados porque, si el equipo no gana, el presi va a decir que no fue su primera opción. El presi deja la puerta abierta a, cuando las cosas no vayan bien, tomar su decisión".

'Bolo' considera que Koeman "ha hecho un gran trabajo en un año difícil para el club. Lo más lógico es que siga y con fichajes suyos pueda meter su sello en el equipo".

Zenden defiende que Ronald Koeman tiene el estilo Barça "siempre ha sido un entrenador ofensivo, como decía Cruyff, pero a veces depende de los jugadores que tienes. La forma de hacer una plantilla marca si el entrenador podrá hacer lo que el presi quiere".

Además considera que este año "Ronald tendrá a tres jugadores suyos con De Jong, Wijnaldum y Depay, que pueden transmitir su mensaje en el campo. Me parecen buenos fichajes". Explica que "Depay rinde más cuando juega más libre y como lo hace desde la izquierda, no influye en el roll de Messi".

Zenden, entrenador de juveniles en el PSV, también celebra la contratación de otro holandés, Jordi Cruyff para la estructura deportiva del Barça “otra vez tenemos la conexión con los tulipanes. Es una buena noticia. Todos sabemos lo que significa la familia Cruyff para el Barça e imagino que Johan estaría muy contento y orgulloso".



El ex del Barça considera que Jordi ha hecho méritos "un apellido puede ayudar pero en el deporte lo único que cuenta es la calidad. Si Jordi ficha por el Barça es porque tiene calidad, lo ha demostrado en varios equipos, tanto como entrenador o como director técnico, en China e Israel ha tenido éxitos. Es un tipo que conoce el fútbol más que nadie, tiene sus contactos y con su nombre las puertas se abren más fácil".



Además añade que aportará juventud "esta bien tener gente con vista, que puede transmitir un mensaje, con ideas nuevas para este nuevo mundo y es bueno para el club".