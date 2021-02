Xesco Espar en Esports COPE: "Me sorprende mucho esta falta de ambición de los jugadores del Barça"

El exentrenador y coach deportivo Xesco Espar ha criticado duramente en Esports COPE la actitud del Barça en el partido contra el Cádiz "me sorprende mucho esta falta de ambición en los jugadores. Creo que falta un poco encender la llama. El equipo estuvo conformista con la situación",.

El exentrenador del Barça de balonmano también critica la decisión de Griezmann de visitar a sus familiares después del partido contra el PSG "que un jugador se marche del país después de un 4 a 1 es inconcebible.Te tienes que quedar con tus compañeros".

El coah desportivo consdera que "Messi está muy cansado de no ganar, le falta acompañamiento. El equipo debe concentrarse en jugar bien. Si pierdes, y lo haces porque no hay intensidad, es cuando el equipo se frustra".

Xesco Espar también valora la decisión de Piqué de adelantar su regreso tras la lesión "si no está preparado está perjudicando al equipo. El equipo ha de tener un líder físico y uno espirutual, pero Piqué tiene que estar muy seguro de su nivel de forma".

Xesco no quiere criticar la decisión de Ronald Koeman de repetir el mismo once inicial que perdió contra el PSG "estas cosas sólo las puedes saber si están en los entrenamientos. El entrenador siempre hace lo que considera mejor para el equipo y en eso no me meto. Supongo que intentaba darles una opción de redención".

El técnico considera que el discurso de Koeman debe ser claro "yo soy partidario de dir la verdad y decirla cuando acaba el partido porque sino el jugador se va a su casa y su entorno le justifica"

Sobre el poco movimiento de banquillo que realiza el técnico holandés, Xesco considera que "el jugador que no juega, debe reclamar en los entrenamientos subiendo el nivel y si el entrenador lo ve, le pondrá".

Para el experimentado entrenador de élite "la chispa hay que encenderla durante toda la semana en los entrenamientos y cuando salta en el entrenamiento, el jugador va al partido con confianza, sino el jugador llega al partido sin estar preparado para una frustración ocasional".