Xavi Pascual: "Los deportistas tienen que demostrar capacidad de adaptación"

El técnico del FC Barcelona de balonmano, Xavi Pascual, aseguró que los deportistas no están "exentos" de lo que pasa en la sociedad a raíz de la pandemia por la COVID-19 y tendrán que demostrar "capacidad de adaptación" que es en lo que se está trabajando en la actualidad.

"El equipo está bien. Seré sincero. Llegan mucho mejor que el año anterior y la gente es consciente de lo que está pasando", aseguró el técnico blaugrana desde su segunda fase de la pretemporada en Encamp (Principado de Andorra) donde realizan una preparación ya clásica por undécima temporada consecutiva.

El Barça llegó a territorio andorrano con toda su plantilla disponible y con cuatro caras nuevas respecto al curso pasado: Haniel Langaro, Luis Frade, Domen Makuc y Blaz Janc.

Xavi Pascual aprovecho para enviarles un mensaje: "Son cuatro jugadores con una calidad indiscutible que tienen que aprender dónde están. Está camiseta pesa mucho, mejor dicho muchísimo. Desde fuera todo se ve muy bonito y cuando te pones la camiseta todo cambia. Está presión, el saber estar y los compañeros son de gran nivel y les obligará a hacer un sobre esfuerzo. Por tanto, les pido que vayan paso a paso".

La incertidumbre manda y el FC Barcelona de balonmano no es una excepción. Tienen entre ceja y ceja la Final Four de la Champions de diciembre si la Covid-19 lo permite.

"Ojalá podamos jugar la Final Four en diciembre, pero tenemos que ser conscientes que puede pasar cualquier cosa. El mes de diciembre lo tenemos marcado en rojo en el calendario, pero no hay ninguna certeza de nada", insistió.

El técnio también analizó los cuatro fichajes y recordó al ex capitán Víctor Tomás. "Las cuatro incorporaciones vienen a aportar cosas que no había el año pasado. El tema del Víctor Tomás no fue una decisión nuestra y me encantaría que estuviera aquí. Blaz puede jugar al lateral y al central, Luis Frade aportará más en ataque que Abel Serdio. Hacía tiempo que íbamos detrás de él y está mas maduro que Abel aunque a Abel lo continuaremos siguiendo", aseguró.

"Domen es un crack. Un futuro jugador increíble con desborde y un buen uno contra uno. Tendrá a Raúl Entrerríos como profesor. Haniel substituirá a Lasse Anderson. Buscabamos equilibrio y tener más potencial", sentenció Xavi Pascual.

Quien estrena capitanía es Raúl Entrerríos. "Afrontamos está temporada con la máxima ambición como no podía ser de otra manera. Estamos en un club con aspiraciones máximas y estamos obligados a ganar todas las competiciones. Será un año muy cargado", indicó.

El central asturiano valoró su capitanía. "Estoy muy agradecido y satisfecho de ser capitán de este equipo. Llevo muchas temporadas aquí. Llegué en una pretemporada en Encamp, precisamente. Siempre he tenido el mismo compromiso y dedicación y esto no va a cambiar", dijo el barcelonista.