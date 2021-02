Xavi Pascual: "La decisión de la EHF no se ha tomado en el momento ideal"

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ante el encuentro de este miércoles (20:45 horas) en el Palau Blaugrana frente al HBC Nantes, se quejó del cambio de normativa de la Federación Europea (EHF), que obliga al primer clasificado de cada grupo a disputar la ronda de octavos de final de la que en principio el Barça estaba exento.

"Si han tomado esta decisión es porque han creído que es la mejor, pero no creo que haya sido en el momento ideal. Si lo hubiesen hecho al acabar el Mundial de Egipto habrían evitado que algunos clubes tuviésemos que jugar algunos encuentros que nos han supuesto una carga importante y lesiones de algunos jugadores", lamentó.

En este sentido, Pascual recordó que el balonmano, como el resto del mundo, está "en una situación de pandemia" y hay que ser conscientes de ello: "Esto comporta cosas que, a veces, se apartan de la realidad o de lo ideal".

"Si miramos hacia atrás, la pasada temporada disputamos la Final Four sin jugar los cuartos de final por la decisión que tomó también entonces la EHF, y era una situación difícil. Esta temporada ha tomado otra y, a veces, sales beneficiado y en otras perjudicado", añadió.

Se ha mostrado sorprendido porque, "en el tema de la Final Four del año pasado estaba claro que se había completado la primera parte de la competición. Pero en este caso, no se tomó antes de empezar, y esto es lo que me sorprende, porque nos ha obligado a algunos equipos a jugar encuentros de una manera desmesurada, con riesgos de muchas lesiones".

En cualquier caso, Xavi Pascual tiene claro que su prioridad ahora mismo es "recuperar a los jugadores lesionados" y seguir dosificando el máximo sus hombres para que no haya más desgaste.

"Aún nos quedan partidos de Liga ASOBAL, donde queremos seguir sumando, y la Copa del Rey, que es otro título y al que queremos llegar con la mejor plantilla disponible", recordó.

Por eso, adelantó que mañana reservará a jugadores importantes ante el Nantes. "Para ellos el partido es importante y para nosotros los tres que aún quedan de la fase de grupos ya no nos aportan más que no sea el jugarlos. Esto hará que tomemos decisiones que de otra manera no tomaríamos", concluyó.