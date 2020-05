Xavi Pascual: "El Barça de 2010 fue uno de los mejores equipos de la historia de la Euroliga"

Barcelona, 8 may (EFE).- Xavi Pascual, entrenador del Barça (2008-2016) no olvidará nunca la Euroliga 2009-2010: "Éramos un equipo muy completo, de los primeros en jugar por encima del aro y diría que ha sido uno de los tres mejores en la historia de la Euroliga".

"No sé en qué posición estaría, si primero o tercero, pero lo mejor que tuvimos es que ganamos con nuestra identidad", añade Pascual en un documental que ha producido la Euroliga para conmemorar la efeméride.

El técnico catalán reconoce que, en la semifinal ante el CSKA, tuvo tiempo "de planificar el partido, elaborar la estrategia y plantear a qué rivales había que prestar más atención", pero que para que para la final no tuvo ni 24 horas, "y no te da tiempo para preparar nada, incluso ni para ponerte nervioso".

"En toda la temporada no habíamos jugado contra el Olympiacos y esto hacia la final más apasionante, pero llevábamos una dinámica muy buena y nos habíamos fijado la Euroliga como el gran objetivo de la temporada. Así que salimos decididos a ganar ese encuentro costase lo que costase", recuerda.

Otro de los grandes protagonistas de este título fue Juan Carlos Navarro, MVP de la Final, lo que le permitió repartir los dos trofeos entre sus hijas, "que me pidieron que trajera las dos copas para que ninguna se quedara sin una", recuerda con una sonrisa.

Navarro recuerda haber estado "muy nervioso" en la semifinal ante CSKA, "pero en la final hicimos un trabajo impresionante y controlamos el ritmo del partido durante los cuarenta minutos".

"Personalmente me encontré bien físicamente y tuve unos compañeros geniales. Para mí, fue un momento muy emotivo. Mi familia sabía por lo que había pasado ese año, el tiempo que les quité a ellos, todas las hora de trabajo... y pensé mucho es mis padres, que vieron la final por televisión, y en lo orgullosos que debían estar", destaca.

Otro 'guerrero' de esa final fue Pete Mickeal, curtido en mil batallas y que no oculta en el documental que, "esa final era tan especial" que aún recuerda "la noche antes de jugarla".

"Nunca me pongo nervioso y, cuando digo nunca, es nunca. Mi estómago estaba tan revuelto, que ni siquiera podía comer. Por primera vez en mi vida, estaba tan nervioso que no sabía lo que tenía que hacer", desvela.

Un joven Ricky Rubio, con solo 19 años desarboló la defensa de Olympiacos: "Era uno de los primeros años de mi carrera, pero será el año que más recuerde, especialmente por cómo lo pasé, no por lo que ganamos, eso también, pero por cómo lo pasé con todo el equipo. Se convirtió no solo en un grupo de amigos, sino en una familia".

El entonces capitán Roger Grimau, que se quedó el balón de la final, hizo de Cruyff antes de salir a la cancha: "Les dije a los chicos: vamos a salir a disfrutar'".

"Salí a hacer la rueda y lo hice ya llorando de emoción. Tenía la sensación de que no tocaba el parqué, era como si estuviese flotando. Estábamos ya tan metidos en el partido que estaba convencido que lo íbamos a ganar", rememora.

Gianluca Basile tenía ya 35 años en esa final y fue muy especial porque, por fin ganó un título que había luchado "durante once años, partido tras partido".

Víctor Sada, otro de los protagonistas de la final y que en la semifinal no jugó un solo minuto, le tocó salir a cortar la reacción de Olympiacos en el tercer cuarto. "Xavi me dijo muy claro: 'sal a marcar a Papaloukas y no le dejes estar cómodo ni un segundo'. Ya puedes imaginar como salí a la pista, lanzado", explica.

Apunta además que, "con un minuto y medio o dos para la conclusión", miró a los aficionados que estaban en las gradas: "Empecé a llorar diciendo: 'hemos cumplido el sueño de toda una vida'".

Por su parte, Erazem Lorbek, el hombre tranquilo de aquel equipo también lo estuvo en aquella final. "Sabía lo que iba a aportar cada uno de nosotros y que, con esto, no podíamos fallar. Éramos el equipo más fuerte de los últimos años", resume. EFE

