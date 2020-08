Xavi Llorens Esports COPE: "Esperemos que Messi no se vaya del Barça, pero el fútbol es muy complicado"

El primer entrenador de Messi en el Barça Xavi Llorens confiesa en Esports COPE que la situación del argentino no está clara "esperemos que no se vaya. Lo digo como culé, como socio, como entrenador, como seguidor y por la amistad que tengo con él, pero esto del futbol es muy complicado, uno más uno no siempre suman dos".

Xavi Llorens considera que es trabajo del club convencer al capitán "hay gente que se debe encargar de estas cosas y él decidirá lo mejor para todos".

El ex técnico de la cantera azulgrana y actual seleccionador catalán femenino no quiere echar leña al fuego tras la humillante derrota contra el Bayern en la Champions "fue una lástima, no salió nada y el Bayern estaba en un gran momento. Fue un accidente de los que marcan mucho". Y añade que se debe hacer un análisis tranquilo de la situación "es muy fácil hablar cuando han pasado las cosas. Debemos ser más tranquilos y más si estás dentro del club. Yo lo valoro como un accidente. No estoy para criticar, estoy para sumar".

Xavi Llorens, que también entrenó al Barça femenino, ha valorado el duelo de este viernes de cuartos de final de la Champions "somos superiores al Atlético de Madrid tanto en calidad, como en número, pero son 90 minutos y el Atleti no regalará nada".

El técnico catalán considera que "si miras la plantilla del Atlético del año pasado, tiene ocho bajas importantes. Encontraremos un equipo muy diferente al de LaLiga, sabemos que somos superiores pero debemos demostrarlo en el campo".

Llorens cree que el Barça, después de llegar a la final la pasada temporada, puede benficiarse del nuevo formato de la final a partido único condicionado por el coronavirus "a un partido, puede ser el año del Barça. Ya estamos entre las cuatro mejores de Europa. El Olympique lo pasa mal con el PSG y el Wolfsburg. Una final a 180 minutos es más complicada, pero a 90 minutos esta Champions está abierta a cualquier equipo que pueda trabajar bien. Pero si vamos de favoritos y salta la sorpresa, dirán que íbamos de sobrados".