El exentrenador del FC Barcelona Xavi Llorens ha analizado en Esports COPE la final de la Champions que disputará el Barça contra el Chelsea este domingo, en el estadio Gamla Ullevi de Gotteborg a las 21:00 horas.

Llorens destaca que es el momento de las azulgrana, que hace dos años disputaron su primera final de la historia contra el Olympique "ha llegado otro momento en nuestra historia y esta vez con posibilidades de ganar" y añade "la otra vez fue una experiencia importantísima y teníamos delante a un super equipo como el Olympique. Esta vez tenemos al Chelsea, que ha llegado por méritos, pero no da el mismo miedo que el Olympique".

El Olympique, ganador de las cinco últimas ediciones, quedó eliminado por el PSG en cuartos de final y luego el Barça superó al PSG en semifinales. Este ha sido un cambio de ciclo en el fútbol femenino europeo "cada vez hay más nivel, entre el PSG y el Olympique hay más igualdad y pudieron eliminarlas. Esta vez nos toca intentaro a nosotras ante el Chelsea. El tema de la pandemia nos han ido bien y lo debemos aprovechar".

Llorens, que trabaja en el club como ojeador, considera que el Barça es favorito "yo creo que sí, pero es una final y tengo que decir que está al 50%. Como club tenemos más experiencia, si vas jugadora por jugadora, el Chelsea tiene un equipazo, con jugadoras que han disputado muchas cosas".

El técnico, que dirigió al equipo durante once años, destaca la diferencia fundamental con aquella plantilla "ahora tenemos un poder ofensivo que no teníamos antes y jugadoras que tienen gol. Lo que nos faltaba en los partidos importantes es que creábamos ocasiones pero no las materializábamos

Xavi Llorens explica que la evolución en los últimos años ha sido progresiva "desde el 2006 y 2017 yo era el primer entrenador y coordinador al mismo tiempo, después llegó Markel (Zubizarreta) a echarme una mano y cuando yo me retiré, siguió Markel y llegaron Fran (Sánchez) y ahora Lluís (Cortés). Las jugadoras están super motivadas y tienen una experiencia que no tenían antes. Hemos ido creciendo poco a poco, sin prisa pero sin pausa".

Destaca el técnico que el equipo también ha consolidado una manera de jugar propia del estilo Barça "es lo que sabemos hacer. Cuando nos tocaba el Olympique y el PSG hace unos años tenías que hacer algún cambio porque nos superaban muy fácilmente, pero ahora ya no, ahora ya jugamos de tú a tú y fieles a nuestro estilo".

Por ello, igual que en las semifinales contra el PSG, espera otro choque de estilos en la final "el Chelsea es un equipo anárquico, debemos estar atentos a las pérdidas de pelotas porque sale muy bien. Teóricamente tenemos que dominar el partido y aprovechar la calidad de nuestras jugadoras delante".