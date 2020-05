Xavi Hernández: "Entrenar a Leo Messi sería un plus"

(EFE).- El excapitán del Barcelona Xavi Hernández reconoció este lunes que todavía necesita "un poco más de experiencia" antes de cumplir su sueño de sentarse en el banquillo azulgrana para dirigir al primer equipo.

"En enero no se dio el momento, tuve conversaciones con Abidal y Grau y una propuesta importante, pero no era el momento. Necesito un poco más de experiencia, entrenar al Barça es mi sueño, me gustaría algún día, eso lo he dicho muchas veces", afirmó Xavi en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram.

El catalán, actual técnico del Al-Sadd catarí, compartió esa y otras reflexiones en un videoencuentro con su excompañero Samuel Eto'o en la cuenta del Mundial de Catar 2022, del cual ambos son embajadores oficiales.

De cara a su futuro como entrenador culé, Xavi reconoció que le encantaría que sucediera antes de que Leo Messi se retirara, ya que poder compartir equipo de nuevo con él "sería un plus".

"A Messi le quedan aún cinco o siete años muy buenos, se cuida mucho y podrá seguir hasta los 37, 38 o 39. El Mundial de Catar lo jugará seguro", afirmó.

Xavi y Eto'o también tuvieron tiempo de hablar sobre la actualidad futbolística y ambos coincidieron en que el regreso de Neymar sería lo mejor para el Barcelona.

"No hay duda que está entre los tres o cinco mejores del mundo, puede marcar diferencias. He compartido equipo con él y tiene un carácter positivo, sumaría mucho en el Barça, sería un fichaje extraordinario para marcar diferencias", concluyó Xavi. EFE