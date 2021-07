Xavi: "Es complicado el entorno para un seleccionador que no lleva jugadores del Real Madrid"

Xavi Hernández ha concedido una serie de entrevistas desde el Campus que celebra en la localidad catalana de El Colell., en las que se ha referido al Barça,su trato con Laporta, la renovación de Messi y las críticas a la selección española.

En concreto, en los micrófonos de Vamos ha vuelto a levantar ampollas al referirse al entorno de la selección que se posicionó contra Luis Enrique "me parece que están dentro de la normalidad porque el entorno de España es muy crítico y no se hace piña prensa-equipo. Por eso es más difícil ganar títulos con España, pero nosotros lo conseguimos. Más si cabe un seleccionador que no lleva jugadores del Real Madrid con el entorno madridista que es la selección.... Esas críticas van a llegar y hay que saber aceptarlas".

Sobre las opciones de España de clasificarse para semifinales, Xavi Hernández considera que "España es candidata. Están jugando bien. Luis Enrique tiene las ideas muy claras. Está habiendo muchas sorpresas en este torneo y parece que el camino se ha allanado un poco. Están compitiendo bien y, si, claro que pueden llegar".

Xavi se muestra optimista con la renovación de Leo Messi "vamos a ver cómo queda la situación. Lo veo feliz en Barcelona. Todo apunta a que va a renovar y creo que se lo merece. El Barcelona necesita a Leo y Leo necesita al Barcelona y en pocos días se hará. Él busca su felicidad y esta está en Barcelona. Estoy seguro de que se hará".

El que fue cerebro de la selección española campeona del mundo, también se ha referido a la explosión de Pedri "sorprende, sobre todo por su edad, que tiene 18 años. Demuestra una diferencia de clase. Es un jugador inteligente, con muchas capacidades, visión de juego...Es un talento y hay que cuidarlo".

