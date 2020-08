Vuelve Ferrao al FC Barcelona después de nueve meses de baja

a llegado la noticia más esperada. Ferrao ha recibido el alta médica tras superar la rotura parcial en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Se lesionó el 26 de noviembre en una acción fortuita en el partido contra Osasuna Magna disputado en el Palau y pasó por el quirófano el 2 de diciembre. Ahora, ocho meses y medio después, Ferrao ya tiene el alta médica después de que el confinamiento retrasara los plazos de recuperación previstos y el jugador no pudiera disputar el play-off final de liga. Eso sí, Ferrao llegará a tiempo y en plena forma para la Final Four de la Champions que se disputará en el Palau entre el 8 y el 11 de octubre.

Por el contrario el portero Miquel Feixas estará unas cuatro semanas de baja por una rotura fibrilar en el recto femoral del muslo izquierdo y su baja se une a la de Joselito.

"Me encuentro mejor de lo que pensaba"

"Estoy muy contento porque el tendón está respondiendo muy bien después de estos primeros días de entrenamiento, estoy mejor de lo que pensaba y las sensaciones son las mismas que en cualquier otra pretemporada", explica Ferrao.

"Cuando me lesioné me propuse volver para la Final Four. Es cierto que la pandemia ha retrasado los plazos de recuperación pero las circunstancias han querido que pueda jugar la final y me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas porque es el único título que me falta ganar con el Barça y he trabajado muy duro para llegar en plenas condiciones a la cita tras perderme ya la semifinal de la temporada pasada por sanción", remarca el brasileño.