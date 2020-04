La Vuelta 2020 no empezará en Holanda como estaba previsto

Redacción deportes, 29 abr (EFE).- La salida oficial de la Vuelta 2020 no tendrá lugar en Holanda al haber ser sido cancelada por la pandemia de la COVID-19, según ha informado la organización de la prueba.

La situación de excepcionalidad mundial causada por la pandemia de la COVID-19 ha obligado al comité organizador de La Vuelta Holanda y a Unipublic a cancelar la salida oficial en Holanda y ambas partes ya trabajan para retomar el proyecto para la salida de 2022.

Esta decisión se ha tomado a raíz de la reorganización del calendario ciclista 2020 anunciada por la UCI (Unión Ciclista Internacional) el pasado 15 de abril y a las medidas implementadas recientemente por el gobierno neerlandés prohibiendo la celebración de eventos deportivos hasta el 1 de septiembre.

Con todo ello, La Vuelta ha quedado aplazada a celebrarse después del Mundial de Ciclismo y no en las fechas previstas (14 de agosto - 6 de septiembre). EFE

���� Cancelada la salida oficial de #LaVuelta20 desde los Países Bajos



���� The official departure of La Vuelta 20 from The Netherlands is cancelled



���� Annulation du départ officiel de La Vuelta 20 depuis les Pays-Bas