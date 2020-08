Víctor Sánchez: "Es triste acabar de esta manera"

El centrocampista Víctor Sánchez afirmó este martes en la rueda de prensa de despedida como futbolista del Espanyol, tras ocho temporadas y media, que "es triste acabar de esta manera" y reconoció que no había imaginado su adiós así.

El futbolista lamentó dejar la entidad con el equipo en Segunda División. "Había pensado muchas veces cómo sería la despedida y no era en estas circunstancias, aunque debemos aceptar las cosas como vienen. Quiero transmitir mi agradecimiento al club porque es y será mi familia. Estoy orgulloso de ser perico", dijo.

Víctor Sánchez explicó que el curso pasado fue difícil "para todos" y lamentó ciertas actitudes respecto a su figura. "Una parte de la afición me ha respetado y otra no. Para ellos no tengo ni respeto ni tiempo. Distingo entre las críticas -sería de iluso pensar que no puede haberlas- y las faltas de respeto", afirmó.

En este sentido, el mediocentro comentó que ha sido uno de los "señalados" por el descenso a Segunda. "Ha sido un año muy malo para todos. Fue un curso en el que hemos empezado mal y en el que intentamos hacer todo lo posible. Al final no ha salido. Ha sido culpa global de muchos factores", analizó.

Por otra parte, Víctor Sánchez consideró que podría haber "aportado cosas" en Segunda. "Creo que no era el momento de separarnos porque me gusta acabar las cosas y acabarlas bien. No era la mejor forma de cerrar una etapa, pero el club tenía una idea diferente a la que tenía yo", admitió.

El futbolista desveló que el Espanyol le comunicó que no contaba con él para la próxima temporada "dos o tres días después de acabar el curso". En cuanto al futuro, el jugador se mostró convencido de que el club "dará muchas alegrías este año y volverá donde se merece, que es a las primeras posiciones de Primera".