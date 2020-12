Víctor Sánchez en Esports COPE: "A nadie le gusta salir de su casa por la puerta de atrás"

El exjugador del RCD Espanyol Víctor Sánchez ha hablado en Esports COPE de su salida del club sin rencor pero con pena por cómo se produjo "yo le estoy muy agradecido al Espanyol. Me duele porque no se ha salido como a mi me hubiese gustado. Pero es una situación que se dio porque bajamos el equipo y ellos querían hacer un cambio. Pero siempre agradecido y sé que es mi casa y voy a poder volver cuando quiera. Espero estar aquí cuando asciendan para celebrarlo".

El excapitán entiende que los pesos pesados del equipo fuesen los señalados "no estuvimos a la altura, no porque no quisiéramos, sino porque no dimos con la tecla a nivel futbolístico. A nadie le gusta salir de su casa por la puerta de atrás, pero siempre voy a apoyar al Espanyol".

Sobre una posible despedida que el club debería a Víctor y al otro capitán Javi López, el centrocampista explica "no necesito una despedida para sentir que he estado bien en el club. Para mi el club es la gente que ha estado conmigo desde el primer día, viajes, sentimientos, temporadas. Me he sentido muy querido". Y añade "que al final fuésemos las caras del fracaso es porque alguien debe serlo. Yo no sé si volveré al club, pero siento que puedo volver a ver partidos y a tener ese cariño de la gente. Me he llevado muchas amistades y mucha gente que sé que voy a tener siempre".

Víctor Sánchez explica los motivos de su elección por el Western United donde ha firmado dos temporadas "pusieron mucho empeño y el proyecto me atrajo mucho. También es un gran sitio para estar con la familia porque tienen el coronavirus bastante controlado". Asegura que se mantendrá en contacto con Javi López, que ha fichado por otro equipo australiano, el Adelaide United.