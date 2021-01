Víctor Muñoz, en Esports COPE: "Cuando el Atlético se reforzó con Suárez pensé: les acabamos de dar una bomba"

El exjugador del Zaragoza, Barça y de la Selección española entre otros, pasó por los micrófonos de Esports COPE donde habló de la reciente victoria de los azulgranas, de los nombres propios del partido y del momento del Atlético de Madrid.

La victoria de los de Koeman en el Martínez Valero les permite seguir luchando por La Liga. Así vio el partido Víctor Muñoz: "No fue fácil ganar al Elche pero el Barça hizo un partido muy serio y con ganas de ganar desde el primer momento". Además, Muñoz habló de dos mediocampistas, posición que desempeñó en su carrera futbolística. Sobre Frenkie De Jong vio un cambio muy positivo: "Está demostrando que es un gran jugador que se adapta a cualquier posición. Domina todos los registros dentro de lo que es un centrocampista. Koeman seguramente ha hablado con él y le ha dicho que hay que ir mucho más rápido con mucha intensidad y eso es lo que le ha hecho cambiar a De Jong. Siempre ha tenido una buena actitud y se está viendo al De Jong que se fichó para hacer en el Barça lo que hacía en el Ajax".

De Riqui Puig. "Yo creo que Koeman está siendo justo con él, le da los minutos que merece. Es un jugador que técnicamente tiene dotes pero lo que más destaca es su personalidad. Por ahora está demostrando que tiene personalidad y que quiere ser jugador del Barça". Víctor Muñoz también ha hablado de sus actitudes: "El otro día vimos una reacción suya con el árbitro que no es lógica de un jugador muy joven. Siendo tan joven el discutir con un árbritro no es lo más positivo para él. Debe seguir aprendiendo y aprovechando los momentos que tiene y creo que Koeman está siendo justo en función de su comportamiento. Si no le da más es porque seguramente hay algo detrás que debe mejorar".

También habló de Ronald Araujo, de quién aseguró "tiene unas cualidades formidables: su velocidad para la altura que tiene, el juego aéreo, saber jugar con el balón".

Por último, acabó definiendo al líder de La Liga y uno de sus secretos: "Cuando el Atlético de Madrid se reforzó con Luis Suárez a mi me dio muchísimo miedo... pensé le acabamos de dar una bomba al Atlético". De los colchoneros afirma que "son muy disciplinados y si además les ayudas en la faceta del gol son el claro aspirante. Es muy difícil que pierdan 3 o 4 partidos porque durante la primera vuelta no lo han hecho", sentenció Víctor Muñoz en ESPORTS COPE.