Víctor Font. "Es normal que Jordi Cruyff diga lo que dijo de su padre"

El candidato a la presidencia del Barça Víctor Font ha restado importancia a las palabras de Jordi Cruyff afirmando que su padre votaría a Joan Laporta en las elecciones del próximo 7 de marzo. Estas declaraciones se interpretaron como un nuevo revés a la campaña de Font porque el empresario había anunciado que contaba con Jordi para su organigrama técnico. Font ha asegurado que "es normal que Jordi diga eso de su padre" pero considera que si Johan estuviese vivo, hubiese conseguido convencerle que su proyecto es el mejor.

