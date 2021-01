Víctor Font: "No es aceptable que las elecciones no tengan una participación alta"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font se ha mostrado tajante respecto a que la fecha electoral, prevista para el 24 de enero, sea lo antes posible pero garantizando el pleno derecho a voto de los socios y socias para evitar "dudas" sobre el nuevo presidente, lo que ocurriría si la participación es baja.

"Tenemos que asegurar el voto, desde el primer día pedimos a la Gestora que, estando en pandemia, se implantara de forma extraordinaria y haciendo excepciones el voto electrónico, para poder votar todos. Pero en el tema legal dicen que esto no es posible, pero no es aceptable que las elecciones no tengan una participación alta", manifestó en rueda de prensa.

Font respeta que la Junta Electoral no mueva fechas y que el lunes deban ser presentadas las firmas de apoyo para ser candidato, pero aseguró estar preocupado por el hecho de que los socios y socias, si siguen las restricciones de movilidad, no puedan votar masivamente el 24 de enero, si no se mueve finalmente el día electoral.

"Lo que nos preocupa más es asegurar que el día de las elecciones todos los socios y socias puedan emitir el voto de forma segura. Ante las elecciones más importantes de la historia reciente del club, no podemos aceptar que el nuevo presidente no sea elegido con un nivel de participación alto y representativo. No puede haber ningún tipo de duda", argumentó.

"Para nosotros, lo antes que pueda haber elecciones, mejor. El Barça necesita estabilidad y nueva Junta, pero nos jugamos demasiado. Lo imprescindible es garantizar que el socio y socia pueda votar, y si para ello se puede implantar el voto electrónico y se necesita retrasar un par de semanas, hagámoslo", reiteró.

Font asegura ser "tajante" en que las elecciones sean lo antes posible, pero "no de cualquier forma". "Se debe garantizar que el socio pueda votar, todos los socios. Si para ello hay que retrasar las elecciones unas semanas, por suerte o por desgracia no va a cambiar la situación", añadió.

"Respecto a las firmas, no tengo el recuento pero esperamos pasar el corte y que el miércoles seamos candidatos oficiales a la presidencia del Barça. Según la demoscopia, sólo Laporta y yo tenemos el suficiente apoyo del socio en firmas. Sólo dos precandidatos pasarían el corte. Esto es la demoscopia, veremos el lunes cuál es la realidad", auguró.