Vicky Losada: "¿Motín? Nadie en este equipo se merece esta palabra"

La capitana del Barcelona Vicky Losada explicó a EFE que "nadie en este equipo se merece que se utilice la palabra motín" para describir la situación que se ha vivido en el vestuario azulgrana durante el final de esta histórica temporada en la que se conquistó el triplete y que acabó con la salida pactada del entrenador Lluís Cortés.



"Las cosas se han magnificado. Ni Cortés, ni las jugadoras, ni el club nos merecemos que se use la palabra motín. Nosotras siempre hemos respetado las jerarquías, pero como en cualquier equipo de élite las capitanas estamos en contacto permanente con el club", dijo respecto la reunión que tuvieron con los responsables del fútbol femenino del Barcelona para expresar el malestar de la plantilla con Cortés.



Así, para Losada el adiós del técnico de Lleida, que llegó a la entidad azulgrana en enero de 2019, tan solo se argumenta por la necesidad "de hacer unos cambios que el club ha decidido, porque el año que viene va a ser muy difícil después de haberlo ganado todo y a la mínima que se pierda un partido habrá muchas críticas".



Además, la capitana, que este verano dejará el Barça después de 17 temporadas, quiso dejar claro que nada de lo sucedido ha afectado el buen ambiente en el vestuario: "Una de las claves para haber ganado el triplete es la unión. Nunca he estado en un equipo con tanto compromiso en toda mi carrera".



Y considera que el gran crecimiento que está viviendo el fútbol femenino español también comporta "esta mediatización" y que, a partir de ahora, deban "aprender a convivir con estas situaciones igual que le pasa al fútbol masculino".



"A alguna jugadora le puede dar más miedo este cambio, pero yo como capitana siempre he sido consciente de lo que comporta llevar el brazalete, y he dado la cara tanto en los buenos momentos como en los malos", sentenció Losada después de un acto organizado por American Pistachio Growers, marca de la que es embajadora en España.



Aunque algunos medios apuntan que el futuro de la jugadora española estaría en el Manchester City, Losada aún no quiere desvelarlo: "He tenido varias ofertas y ya tengo decidido mi futuro. Pronto anunciaré mi destino".