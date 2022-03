Vicky Losada en Esports COPE: "Este Barça no tiene techo"

La jugadora del Manchester City ha atendido a Esports COPE para presentar su biografía 'Capitana' y para valorar el título de Liga conseguido por las que fueron sus compañeras en el equipo azulgrana hasta el pasado verano.

La que fue capitana del equipo del triplete histórico asegura que "el Barça sigue siendo un ejemplo, las conozco bien y hay muchas horas de trabajo destés y muchísima ambición. Los otros equipos no han sido constantes y a falta de seis jornadas son campeonas".

Para Vicky, todavía no se ha visto la mejor versión del equipo azulgrana "no tiene techo. De hecho este año han tenido lesiones y es clara señal que aún queda mucho por ver".

La centrocampista, que lucha con el Manchester City para estar en la próxima Champions, considera que las azulgrana son las grandes favoritas a revalidar el título "por supuesto que es favorito, sobre todo después de cómo ganó el año pasado. Saben manejar esa situación, tienen muchísima experiencia. Aunque están teniendo muchas lesiones, que les están cortando el ritmo a alugunas chicas, y hay que jugar. Enfrentarse tantas veces al Real Madrid creo que va a ser un reto para el Barça que no ha perdido ningún partido".

La ex del Barça explica que "el secreto fue un proyecto grande desde hace años en que el Barça cada año fue invirtiendo más y eso ayuda. Pero no sería posible sin la mentalidad de esas jugadoras que han sido capaces de dejarlo todo a un lado para conseguirlo todo y eso a veces es duro". Y añade "veo el mismo equipo que cuando me fui. Yo he crecido allí. Veo el estilo Barça y que hay chicas que han crecido allí, que juegan con los ojos cerrados. También ver cómo se adaptan las incorporaciones me demuestra que las chicas siguen siendo extraordinarias tanto dentro como fuera del campo".

También destaca la gestión de Jonatan Giráldez al frente del equipo "en la élite una de las cosas complicadas es manejar esas jugadoras tan competitivas y tenerlas a todas enchufadas. Al final, las que no juegan tanto también están rindiendo y eso no es fácil"

Vicky vive su primera temporada en el City que de momento no está en Champions "la primera vez, cuando vi que al Barça le tocaba el Real Madrid, pensé que ese escudo podría haber sido el nuestro. Está siendo un año difícil aquí, el objetivo es entrar en Cahmpions. Creo que quizás en el futuro ese encuentro se de" y explica "tengo un año más, estoy muy contenta. El club me representa. Me recuerda mucho al barça la institución y especialmente cómo trabajan con las peques".

El libro 'Capitana', la biografía de una de las pioneras en el gran salto que ha dado el fútbol femenino, escrito por el periodista Andrés Corpas debe servir para "ayudar a esas nuevas generaciones y que la gente lo disfrute", apunta Vicky.