Vicky Losada: "Abrimos muchas puertas a mujeres y niñas"

La capitana del Barça Vicky Losada rompió a llorar en plena celebración de la Champions cuando hablaba en TV3 sobre lo que significa el triunfo del Barça "abrimos muchas puertas a las niñas, con oportunidades que quizás muchas de nosotras no hemos tenido, y creo que es súper importante porque no es sólo ganar, sino lo que creas en un país entero. Quizás la gente no se da cuenta pero no es sólo un paso de gigante, sino que es abrir puertas para la mujer, para las niñas, y es una de las cosas que más feliz me hace hoy".

Vicky celebra que a partir de ahora las jugadoras del Barça puedan ser referentes para esas niñas "a mí me hubiese encantado ganar una Champions desde hace muchísimos años y ahora las niñas pueden hacerlo. Hay que disfrutarlo, hemos abierto muchas puertas y tenemos que abrir muchas más".

La capitana dice que la Champions conseguida es "un sueño hecho realidad". Después del 0-4 endosado al Chelsea en el estadio Gamla Ullevi de Gotteborg "no hemos hecho nuestro mejor partido, pero lo que cuenta es todo el trabajo que hemos hecho hasta aquí".

Con 30 años, Vicky ha conseguido este título con el club de su vida, donde jugó desde los 13 años, y valoró todo lo que ha tenido que pasar ella y muchas de sus compañeras para ser respetadas.

Porque este trofeo llega después de una larga historia y tan sólo seis años después de que el club decidiese convertir la sección de fútbol femenino en profesional e invertir los recursos necesarios para competir contra las mejores de España y de Europa.

El equipo llegó a su primera final de Champions hace sólo dos años y fue arrollado por el todopoderoso Olympique de Lyon, ganador de las últimas cinco ediciones. Fue un 4 a 0 en Bucarest que ahora parece un marcador simbólico para un equipo que ha crecido con la base de las mismas jugadoras y con algunos fichajes que han aportado calidad.