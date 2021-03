Vicente Moreno: "No tengo ninguna duda de que estaremos donde merecemos"

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó este viernes tras la sesión previa al partido contra el Logroñés que no tiene "ninguna duda" de que al final de temporada el equipo estará "donde debe estar", en referencia al anhelado regreso a Primera División.

El preparador valenciano recordó, de todos modos, que la campaña es larga. "Esto es un camino y hay días mejores y peores. Se trata de estar donde queremos en la recta final", señaló.

Moreno, en este sentido, reconoció que el equipo está "fastidiado" tras la mala racha de resultados, aunque evitó cualquier tipo de alarmismo.

"Nos gustaría ganar todos los partidos y bordarla cada vez que salimos a un terreno de juego. Somos el Espanyol, un club muy grande, y asumimos la presión con naturalidad. Estamos orgullosos de estar en una entidad que tiene esta exigencia", reflexionó el responsable del banquillo blanquiazul.

Por otra parte, Vicente Moreno insistió en que no tiene ningún problema en que algunas críticas se centren en su figura: "Es importante que dejemos a los futbolistas tranquilos. Estoy yo para asumir todas estas circunstancias, no hay ningún problema. Tengo las espaldas anchas".

En este sentido, el entrenador reconoció que tiene un proyecto que no permite excusas. "Nunca las hemos buscado. El club te da todos los condicionantes para que esto funcione. Tienes futbolistas de nivel y no se puede mirar hacia otro lado. Debes aceptarlo, no hay problema ninguno", indicó.

Preguntado por el Logroñés, Vicente Moreno receló de la mala dinámica de resultados del rival. "Es un equipo con buenos jugadores y entrenador. Está bien trabajado y cuenta con varias alternativas tácticas. Ha jugado con defensa de cinco y es muy posible que lo use este fin de semana", apuntó.