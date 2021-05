Vicente Moreno: "El reto y la dificultad es mantener la tensión"

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, insistió este jueves en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, antes del partido del viernes contra el Cartagena, que "mantener la tensión" supone "el reto y la dificultad" después de que el equipo haya sellado el ascenso matemático de categoría.

El preparador blanquiazul confesó que el objetivo del grupo es finalizar de la mejor forma la temporada. "No he sacado el látigo después del ascenso. Los futbolistas son responsables, pero son gente joven que ha tenido una exigencia brutal. He notado su alegría, pero llevamos días trabajando muy bien y centrados", reflexionó.

En cualquier caso, Vicente Moreno no escondió que dará minutos a los menos habituales: "No haremos cambios porque sí, los haremos por lo que nos van marcando las circunstancias. Será el último partido de Wu Lei (antes de jugar con la selección china) y es muy posible que salga de inicio mañana. Pondremos al mejor equipo posible".

El técnico periquito, además, subrayó que el grupo tiene mucha "ilusión" por proclamarse campeón de liga. "A veces, el ser humano tiene tendencia a aflojar cuando consigue algo importante. Nosotros vamos a luchar contra natura, porque somos conscientes de lo importante que es para la afición", explicó el valenciano.

Vicente Moreno, por otra parte, valoró la planificación de la próxima temporada: "No me he parado a pensarlo. En cualquier caso, tenemos una plantilla de mucho nivel y ya habrá tiempo de sentarse al final de temporada y ver qué es lo mejor".