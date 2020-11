Vicente Moreno no quiere pensar en las salidas de Embarba o Raúl de Tomás del Espanyol

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, no quiere plantearse una de las preocupaciones que tiene la afición perica esta temporada, saber si sus jugadores más destacados acabarán teniendo ofertas de Primera en el mercado de invierno y dejarán el equipo antes de cumplir con el objetivo del ascenso.

El entrenador insistió en que no se preocupa por posibles salidas en el próximo mercado de fichajes "no me lo planteo, no me voy a martirizar antes de tiempo con eso porque no sé si es algo que sucederá. Debemos preocuparnos de los futbolistas que tenemos".

Moreno afirmó este jueves después de la sesión del primer equipo en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que seguir con el rendimiento que el grupo ha mostrado hasta ahora durante toda la temporada "será muy difícil".

El técnico blanquiazul, de todos modos, se mostró satisfecho por el nivel que ha mostrado el equipo hasta ahora. El Espanyol es líder destacado y el conjunto menos goleado de la categoría. De hecho, el cuadro catalán ha superado registros como el del conocido como Super Depor en la década de los 90.

Vicente Moreno destacó el mérito de rendir de esta forma, superando al Deportivo "con datos como estos queda claro que es algo habitual, sino extraordinario. Intentaremos pensar mucho en eso porque no es lo que nos importa".

En el ámbito deportivo, Vicente Moreno destacó el potencial del Lugo, su rival de este sábado "es un equipo que está en una buena dinámica. Es un rival que se lo deja todo y nos complicará conseguir la victoria. El Lugo es un equipo de contrastes y si contamos los últimos cinco partidos, sería el mejor".

Además, el técnico aseguró que todos los futbolistas de la plantilla "tendrán su momento". Y añadió "debemos aprovechar todos los recursos que tenemos. Puede jugadores que han sido titulares en las primeras semanas, pero después están varias jornadas sin salir de inicio y no pasa nada".