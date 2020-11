Vicente Moreno: "En ocho o diez días la película cambia notablemente"

Vicente Moreno, entrenador del Espanyol, lamentó la derrota sufrida por su equipo contra el Leganés en la visita a Butarque (2-0) y llamó a pensar ya en el próximo choque para intentar recuperar el colchón de puntos que han perdido en las últimas jornadas.

"No hemos estado bien, es evidente. No hemos arrancado bien, no hemos interpretado bien lo que necesitaba el partido cada momento. Se nos ha puesto todo muy cuesta arriba y cuando eso sucede, cuando se junta que no tienes un buen día y un rival de nivel enfrente, lo pagas. En la segunda parte los chavales lo han intentado, se han vaciado, con más corazón de cabeza. Pero estaba la cosa difícil. Hay que pensar en el próximo", declaró.

Los suyos encadenan tres jornadas sin ganar y dos derrotas seguidas "hay que aceptarlo e intentar que no se dé. Lo que no podemos es hacer otra cosa más que aceptar lo que se comente. Igual que en pocos días hemos dejado escapar una pequeña ventaja que nos permitía fallar, ahora tenemos que hacer la inversa e intentar recuperar el terreno perdido. Eso empieza por ganar el domingo".

"Hemos perdido la situación buena de estar primeros con cierto margen de ventaja respecto al segundo como para poder tener un accidente. Si eres capaz de mantener la portería a cero es más fácil sumar de tres. Cuando recibes un gol te obliga a hacer más, a marcar más goles. No creo que lo importante sea el haber recibido sino no haber ganado en estos tres últimos partidos. En ocho o diez días la película cambia notablemente. Ahora hay que verlo como una oportunidad para volver a sumar y ganar y recuperar la posición. Cuando hay que estar ahí es al final".

Por último, preguntado acerca de si saca algo positivo del tropiezo indicó "la realidad es que teníamos enfrente un buen equipo que en circunstancias como las de hoy puede hacer sangre. Pero hemos sido capaces de estar ahí. Al final se han vaciado, no han entregado el partido en ningún momento".

"Por quedarme con algo positivo, me quedo con el esfuerzo que hemos hecho con uno menos. Ahora hay que poner todas nuestras energías en el partido del domingo, donde tenemos que sumar tres puntos. Hay que olvidar esto lo antes posible", finalizó.