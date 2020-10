Vicente Moreno: "Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice"

El entrenador del Espanyol Vicente Moreno ha hecho un llamamiento a la calma ante el cartel de favorito para el ascenso que ya se atribuye a su equipo “uno sabe dónde está, las responsabilidades, la grandeza de este club, y lo aceptamos. Cada año está llena la categoría de equipos capaces que no consiguen lo que se proponen. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, y yo sé cuál es la dificultad de conseguir objetivos”.

El técnico valenciano ha hablado en la previa del partido del domingo contra el Tenerife y cree que la tranquilidad es importante para conseguir los objetivos “la Segunda División es muy larga. Para determinados equipos, hay un playoff. Y hay que sumar la Copa. Es un año muy largo y hay tiempo para todo. La experiencia te dice que el equipo que es capaz de mantenerse tranquilo cuando llegan resultados positivos, menos positivos y negativos es el que normalmente se lleva el gato al agua”.

Vicente Moreno asegura que no le molestan las críticas al juego de su equipo "en absoluto. Al revés, respeto todas las opiniones de todo el mundo. Nosotros intentamos buscar la excelencia, incluso cuando estemos cerca de ella habrá gente que no valorará lo que haces. Sería muy aburrido venir a trabajar cada día si lo hiciéramos todo perfecto”.

El entrenador del Espanyol asegura que no mira la clasificación “no me dice nada. No la miro demasiado. Tal vez la mira más mi hijo y me lo recuerda. Yo soy consciente de que tiene poca importancia. Prefiero estar ahí, pero ahora mismo solo me preocupa ganar el domingo. Si no estuviéramos en esta situación, tampoco sería determinante, aunque mejor estarlo para ser un poco más feliz y tener mayor tranquilidad”.

Moreno avisa de la dificultad de jugar en un campo como el Heliodoro Rodríguez López “al Espanyol siempre le ha costado porque es un campo muy difícil e históricamente le cuesta a todo el mundo. Jugamos ante un rival que no está en una posición cómoda pero que debería llevar más puntos porque los ha merecido. Y eso lo hace peligroso. Le está costando volver a Primera pero tiene nivel para pelear por ese objetivo".