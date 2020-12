Vicente Moreno: "Gallego es muy querido aquí y será bien recibido"

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó este viernes tras la sesión en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que el vestuario saber que "la exigencia es máxima" y afrontó con "naturalidad" las críticas tras la mala racha de resultados, ya superada, del equipo.

En este sentido, el preparador valenciano apostó por la prudencia: "Queda mucho por delante y por definir. Intentaremos que todo el mundo esté contento con nosotros y conseguir los objetivos. Lo tenemos que hacer es trabajar mucho y hacerlo lo mejor posible cada semana".

Por otra parte, el técnico valoró el buen papel del Sporting de Gijón. "Es un gran equipo con buenos futbolistas y está haciendo un temporadón. Además, tiene como entrenador a David Gallego y lógicamente conoce bien al club y a la mayoría de la plantilla. Es muy querido aquí y será bien recibido", explicó.

El entrenador ensalzó las cualidades del rival de este domingo: "Estamos hablando de un equipo que está luchando para estar en primeras posiciones, lo que significa que está haciendo las cosas bien. Tiene muchas variantes a la hora de elegir jugadores y recursos distintos".

Cuestionado por el atacante Nico Melamed, uno de los protagonistas de la actualidad periquita por su buen rendimiento, Vicente Moreno se mostró muy satisfecho por su pupilo. "No ha tirado ninguna puerta porque ya estaba dentro. Nos alegramos mucho porque vive para esto y está entregado a la causa", reflexionó.

Finalmente, el preparador blanquiazul no valoró las preguntas sobre el arbitraje. "No he dicho nada de los colegiados, a los que tengo mucho respeto. Me mantengo en la misma postura y me preocupo únicamente de mi equipo y del partido contra el Sporting de Gijón", comentó.