Vicente Moreno: "No tenemos ni tiempo de pensar que se ha ganado"

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, dijo este domingo, después de la victoria contra el Zaragoza en el RCDE Stadium (2-0), que tras la mala racha de resultados de su equipo "era importante ganar" y que tanto sus futbolistas como él están "contentos".

El técnico, además, destacó la importancia de hacerlo contra un "buen equipo" como el Zaragoza, pese a su situación actual en la clasificación. "Hace unos meses estaba peleando por subir a Primera División. Nadie le ha ganado por más de un gol y la línea entre la victoria y la derrota es fina", subrayó.

Por otra parte, el técnico blanquiazul ensalzó el papel del central Lluís López y del centrocampista Nico Melamed. Del primero, Moreno señaló que había hecho "un partidazo". Del segundo, apuntó que se trata de "un buen jugador que ya es de presente, pero que también tiene mucho futuro".

Moreno también se refirió a Darder "nos alegramos todos de su gol porque es un jugador con mucho nivel y que marca la diferencia. A veces parece que ni siente ni padece, pero es un futbolista que quiere que las cosas salgan bien y trabaja para mejorar con una actitud espectacular. Hizo un golazo y nos alegramos todos mucho".

Por último, Vicente Moreno no entró a valorar si el grupo se ha quitado un peso de encima con este triunfo ante el Zaragoza porque "no hemos hecho nada. No tenemos ni tiempo de pensar que se ha ganado porque en nada hemos de viajar otra vez y jugar. La exigencia es ganar todos los partidos y los afrontamos todos por igual. Esperamos tener continuidad en lo bueno, pero habrá partidos de todo. Hacer las cosas siempre perfectas es muy complicado".

El Espanyol vuelve a jugar este miércoles en el campo del Cartagena (19.00 horas).

