Vicente Moreno: "Aún veo muy lejos el ascenso"

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó este viernes en la sesión de la Ciudad Deportiva Dani Jarque previa al partido de este sábado contra Las Palmas en el RCDE Stadium que todavía ve "muy lejos el ascenso", ya que restan 21 puntos en juego y es algo que da, dijo, "para muchísimas cosas".

El técnico blanquiazul confesó que está encantado con la alegría de la afición tras la buena marcha del equipo. De todos modos, insistió en mantener la prudencia. "Que la gente esté contenta es buena señal, pero de puertas hacia dentro no podemos equivocarnos y debemos tener los pies en el suelo", subrayó.

En este sentido, el preparador valenciano insistió en que el rival es un conjunto complicado. "No me fío en absoluto de Las Palmas, nos pondrá las cosas difíciles. Cuenta con futbolistas de mucho nivel y es un rival muy peligroso. Además, que esté en una posición cómoda no implica que eso nos ayude", reflexionó.

El responsable del banquillo blanquiazul comentó que el estado de forma del equipo es "bestial" y afirmó que no está para nada sorprendido del nivel del bloque. "Sí que esperaba estar tan bien a estas alturas porque creo en nuestro trabajo", se sinceró.

Vicente Moreno, por otra parte, confesó que en este tramo definitivo de la temporada le encantaría contar con el apoyo de la grada. "Nos gustaría que estuvieran con nosotros en esta recta final. Durante la campaña, habríamos tenido un plus por nuestro estadio y nuestros seguidores", comentó.

El entrenador valoró el papel del delantero belga Dimata: "Concentra mucho la defensa del equipo contrario y facilita que sus compañeros tengan más opciones".