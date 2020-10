Vicente Moreno: "El amor con Raúl de Tomás es mútuo"

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, ha respondido este viernes después de la sesión en la Ciudad Deportiva Dani Jarque a los elogios públicos hacia su figura del delantero Raúl de Tomás: "El amor es recíproco y correspondido. Escuché sus palabras y me gustó su contundencia. Estoy encantado con él y esto va acompañado de su trabajo, que es bueno y lo que realmente importa".

Moreno considera que el Rayo Vallecano, rival de este sábado, "será uno de los equipos más importantes, y ya lo está siendo", de LaLiga SmartBank esta temporada.

El responsable del banquillo blanquiazul destacó la dificultad del partido. "No me atrevería a decir que será el encuentro más complicado que hemos tenido hasta ahora, pero sí que va a ser muy difícil. Es un rival que trabaja muy bien en el plano colectivo y que cuenta con buenas individualidades", analizó.

Vicente Moreno explicó que el centrocampista chino Wu Lei lleva "semanas" con molestias, aunque estas no le han impedido participar con normalidad. "Veremos qué pasa mañana", dijo. El que sí es baja segura es el extremo Adrián Embarba, que sigue confinado en su domicilio tras dar positivo en coronavirus.

Cuestionado por el apretado calendario que afronta el Espanyol, el entrenador no se conforma con nada que no sea ganarlo todo. "Lo único que firmaría sería ganar todos los puntos. Pero lo que preocupa ahora es el partido contra el Rayo Vallecano, no pienso más allá", subrayó.

En este sentido, Vicente Moreno se mostró satisfecho por la voluntad del atacante de seguir en el Espanyol. "Dejó claro su compromiso y dónde quiere estar. Es muy determinante en sus declaraciones, aunque nadie puede asegurar que mañana estaremos aquí", reflexionó el preparador blanquiazul.