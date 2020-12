Vicente Moreno alza la voz contra los arbitrajes

El entrenador del RCD Espanyol Vicente Moreno ha alzado la voz sobre los arbitrajes que están teniendo los equipos en lucha por el ascenso a Primera “el tema del arbitraje es delicado. Habitualmente no me gusta decir nada al respecto, pero los datos están allí y no podemos estar contentos. Queremos pensar que son cosas que van a racha, y esperamos que al final estas cifras se igualen. Esperamos que estas decisiones vayan cambiando”.

Los datos a los que se refiere Vicente Moreno es que el Mallorca ha acabado hasta siete de sus partidos en superioridad numérica, el Leganés en tres ocasiones, mientras que el Espanyol en ninguna.

El conjunto perico, segundo en la tabla a dos puntos del Mallorca y sólo uno por encima del Almería, vuelve a jugar este miércoles contra el Cartagena en Cartagonova (19.00 horas).

Vicente Moreno apunta que “venimos de tres días del último partido. Estamos en una maratón de partidos importante. Hay que recuperar al equipo que está mejor anímicamente. Lo que más le gusta al futbolista es jugar antes que entrenar”.

El Cartagena no está en su mejor momento, algo que achaca a “una cuestión de rachas y en esta categoría se ven más. Es una competición de contrastes. Nos enfrentamos a un rival a tener en cuenta, que ha demostrado tener buenos jugadores y con experiencia. Están trabajando muy bien”.

Vicente Moreno asegura que esta es una temporada diferente en Primera y no le sorprende la lucha de cinco equipos por las plazas de ascenso “todos tienen capacidad para sumar los puntos que están sumando. Esta temporada quizás es distinta a otras por el nivel de los tres equipos que han bajado y de otros que ya estaban en la categoría. Hay que hacer las cosas muy bien y nos toca preocuparnos de sumar muchos puntos porque seguro que los demás también lo harán”.