Vicente Moreno: "Afrontamos el partido contra el Almería como una final"

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó este sábado después de la sesión en el RCDE Stadium que el partido del lunes contra el Almería lo afrontarán "como una verdadera final", algo que, recordó, también ha hecho el bloque "en los encuentros anteriores".

El técnico valenciano no hizo cábalas respecto a las opciones del ascenso directo, ya que un triunfo contra el Almería, tercer clasificado, supondría encarrilar el objetivo en gran medida. "No debemos pensar en nada más allá que no sea hacer todo lo que esté en nuestras manos para jugar un buen partido", dijo.

Vicente Moreno recordó que todavía "no hay nada conseguido". "Tendremos que seguir sumando puntos y trabajando para lograr nuestro objetivo. Es bonito poder disputar este encuentro e ilusionante llegar a estas alturas de la competición pudiendo disputar duelos de este nivel", reflexionó.

Preguntado por el rival, el preparador blanquiazul señaló que el Almería es un conjunto "de mucha entidad". "Nos pondrá las cosas complicadas y nos apretarán. Además, tendrá ganas porque vencer al Espanyol siempre motiva", indicó.

En cualquier caso, el técnico subrayó que no firma el empate. "Pensamos en competir y en hacer un gran partido. Queremos dar lo mejor de nosotros mismos, es lo que he pedido a los jugadores. Si lo hacemos, tendremos más posibilidades de ganar", comentó.

Finalmente, Vicente Moreno explicó, sin desvelar nombres concretos, que cuatro futbolistas de la plantilla tienen molestias físicas y espera al entrenamiento de mañana para determinar su disponibilidad.