"Veo poco factible que algún jugador del Barça pida la rescisión de contrato por la rebaja salarial"

El 'Debat Esports COPE' d'aquest dimecres ha valorat el buit legal que hi ha davant de la nova rebaixa salarial que plantejarà el Barça als seus treballadors. Davant la possibilitat que algun jugador del primer equip pogués demanar la rescissió de contracte per aquesta nova mesura de la Junta, l'advocat Jacinto Vicente considera que "agarrarse a una rescisión podría hacerse en el caso que otro club le ofreciese un contrato mejor, pero no lo veo muy factible".

Per la seva part, el periodista de Mundo Deportivo Miguel Rico, afirma que "con economía de guerra hay que apretarse el cinturón como todos los trabajadores". Participen al debat Joan Batllori i Manuel Oliveros per analitzar també la nova situació que s'obre al Barça amb el vot de censura confirmat i les opcions que Josep Maria Bartomeu dimiteixi o que s'enfronti a un referèndum en el próxim mes.

