"Lo valiente sería decirle a la afición que no se va a ganar la Champions"

Aquest dimecres no et perdis l'anàlisi que fa Josep Maria Minguella de la renovació de la plantilla que vol fer Joan Laporta al Barça. L'home que més en sap de negociacions entre clubs i jugadors considera que és impossible fer fora els jugadors que tenen contracte i que Leo Messi pot tenir dubtes per seguir si no hi ha un projecte competitiu.

Debatem amb Miguel Tico i l'advocat Jacinto Vicente i escoltem l'opinió de Javier de Haro després de la golejada de l'Espanyol a Ponferrada.

El programa Esports COPE us acompanya de dilluns a divendres de 15:05 a 16:00 hores amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

Amb Joan Batllori, Manuel Oliveros i tot l'equip repassem l'actualitat del Barça, l'Espanyol, el Girona i el Sabadell.

Analitzem les notícies en blaugrana, escotem les entrevistes amb els protagonistes i les opinions dels nostres col·laboradors. No et pots perdre el 'Debat Esports COPE' amb els millors tertulians: Poli Rincón, Josep Maria Minguella, Tomás Guasch, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Jacinto Vicente i Dani Senabre, entre d'altres.

Ens pots escoltar a les emissores de COPE Catalunya i Andorra, al lloc web de COPE i a les aplicacions mòbils. També pots participar a les enquestes sobre l'actualitat al nostre perfil de twitter.