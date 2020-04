Diari d'Andorra. Lorena Giménez

L’alegria que genera l’arribada d’una nova vida és una sensació inoblidable, sobretot en moments de dificultats i tensos com els actuals. La Marta García i el Guille Colom, capità del MoraBanc, van explicar ahir a Confinolis Sessions com va ser el naixement de la segona filla, la Carla, la matinada de divendres, 27 de març. “Vaig començar a tenir contraccions dijous a les vuit de la tarda i no li vaig voler dir res al Guille perquè hauria volgut anar a l’hospital ràpid i corrent i, és clar, amb el que està passant la llevadora m’havia dit que si no era un part imminent encara no t’ingressaven i havia d’esperar”, va indicar la Marta.



Quan la mare va veure que les contraccions anaven a més va decidir seguir el protocol i trucar a la llevadora per saber què havia de fer, i li va dir que s’havia d’aguantar una mica més. “El tindrem a la banyera”, va apuntar el Guille. Al cap de dues hores més van anar cap a l’hospital i la Marta va entrar per la porta d’urgències, on li van donar una mascareta i uns guants i la va anar a buscar la llevadora. “El vaig avisar que em quedava a l’hospital perquè la nena ja venia. Ell no podia ser-hi per temes de seguretat pel coronavirus, però no em vaig sentir sola en cap moment, la llevadora era molt amable”, va reviure la mare.



El Guille va matisar que estava molt nerviós, “tota la nit sense dormir, mirant sèries i a la nevera”. Fins a les cinc de la matinada després del part, quan la llevadora va deixar que li truqués des del quiròfan i li va fer unes fotografies. “El part, davant la por terrible que tenia, va anar molt bé i va ser molt ràpid, ell va poder venir divendres dues hores a conèixer a la nena”, va afirmar. I va afegir que l’únic que li va semblar incòmode va ser “haver de portar la mascareta tot el part, ja que la respiració és fonamental i amb mascareta és bastant feixuc”.



Ambdós van dir que sempre recordaran aquest moment i que “els dies previs al naixement necessitava saber com estava la situació per la pandèmia i quants casos hi havia. Veure les rodes de premsa del ministre de Salut em donava molta confiança”, va expressar la Marta.